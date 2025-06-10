Губерниев: что, кроме медали ОИ, сделала Загитова, чтобы в её честь называли дворец?

«В честь ныне живущих великих спортсменов — конечно, это правильно. Другой вопрос, если Алина увековечила себя на олимпе золотой медалью, то что ещё она сделала, чтобы дворец назывался её именем? Спонсоров нашла, пригласила тренеров, детей на бесплатные занятия? Это комплексная история», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».