Журова о школе Загитовой: «Я против того, чтобы называть стадионы именами живых людей. Это плохая примета, на мой взгляд»

"Не согласна с мнением, что Алина недостойна, чтобы стадион был назван в ее честь. Но у меня есть четкая позиция, которая относится ко всем заслуженным и выдающимся спортсменам: я против того, чтобы называть стадионы именами живых людей. Это плохая примета, на мой взгляд.