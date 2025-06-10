Журова о школе Загитовой: «Я против того, чтобы называть стадионы именами живых людей. Это плохая примета, на мой взгляд»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что объект не будет называться в честь Загитовой: «Девчонке 23 года, называть ее именем стадион — это перебор».
"Не согласна с мнением, что Алина недостойна, чтобы стадион был назван в ее честь. Но у меня есть четкая позиция, которая относится ко всем заслуженным и выдающимся спортсменам: я против того, чтобы называть стадионы именами живых людей. Это плохая примета, на мой взгляд.
После смерти — пожалуйста, можно назвать в честь человека дворец спорта. Я также против памятников при жизни. Это моя личная позиция. Но при этом я вовсе не против Алины.
Я также против того, чтобы коммерческим школам присваивали имена спортсменов, если они сами не участвуют в их работе — не контролируют процессы, не занимаются с детьми.
Если имя спортсмена присваивается государственной школе — это другое дело: такая школа будет устойчивой, там всегда будут дети, стабильная работа, и не возникнет претензий, как это часто случается с частными школами", — заявила депутат Госдумы Светлана Журова.