Евгения Медведева: «У меня было несколько кастингов в художественные фильмы. Это колоссальный труд, нужно обязательно много времени заниматься актерским мастерством»

Мне это давалось довольно-таки трудно. Для меня все эти кастинги были колоссальным стрессом, потому что у меня другая специфика абсолютно, и нужно переквалифицироваться иногда для того, чтобы познавать новые высоты. Так что пока ни в каком, я к этому просто-напросто не готова, — сказала двукратная чемпионка мира в интервью Voice.