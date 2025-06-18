Министр спорта Татарстана о словах про школу Загитовой: «Тут же созвонились с Алиной. Сказал ей, что все вырвано из контекста»

Начали строительство, которое планируем завершить в течение года. Сейчас находимся с Алиной в контакте, как это будет называться, какой контент там будет, какие тренировки, административный персонал. Вопросов очень много. Мы должны собрать всю эту схему в ближайшее время, а как это назвать — определимся вместе с ней", — сказал Леонов.