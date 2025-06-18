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Министр спорта Татарстана о словах про школу Загитовой: «Тут же созвонились с Алиной. Сказал ей, что все вырвано из контекста»

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов одобрил проект Центра фигурного катания Алины Загитовой, который планируется построить в Казани.

Источник: Спортс"

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов высказался о будущем названии объекта: «Девчонке 23 года, называть ее именем стадион — это перебор. Может быть, передадим название частной компании».

В дальнейшем он выразил мнение, что его слова «перевернули»: «Никаких решений по поводу названия дворца еще не принято, оно будет обсуждаться Само заведение, школа или академия, будет носить имя нашей прославленной олимпийской чемпионки Алины Загитовой».

"Мы с Алиной в прекрасных отношениях, тут же созвонились. Я сказал, что все, как обычно, вырвано из контекста. Мы реализуем проект в рабочем режиме совместно с республикой. Сейчас мы находимся в деловой дискуссии.

Начали строительство, которое планируем завершить в течение года. Сейчас находимся с Алиной в контакте, как это будет называться, какой контент там будет, какие тренировки, административный персонал. Вопросов очень много. Мы должны собрать всю эту схему в ближайшее время, а как это назвать — определимся вместе с ней", — сказал Леонов.

Школа Загитовой за миллиард: вот такой она будет.

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