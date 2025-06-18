Алина Загитова: «Я очень не люблю конфликты между людьми. Некомфортно в них себя чувствую, поэтому собралась с силами, написала Медведевой»

Даже не знаю… Это и не ссора была, просто какой-то негласный конфликт. Я очень рада, что сделала первый шаг, у нас состоялся хороший разговор. Сначала мы, конечно, обсудили, что у каждой в жизни происходит, как у кого дела, а потом я предложила ей вступить в нашу команду «Ассоль» и выступить в рок-мюзикле.