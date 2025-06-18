Загитова про учебу: «В институте нам дают настолько обширные знания, что невозможно сказать, на кого конкретно ты учишься»

— Наверное, это мой спортивный характер — идти и делать, несмотря ни на что. Был не страх, скорее переживания, но, мне кажется, они случаются у всех, кто запускает свой проект. Когда ты погружен в процесс, ты начинаешь переживать по мере приближения к премьере. Тогда просто стараешься работать больше, чтобы быть уверенной, что все движется в правильном направлении. Но, признаюсь, сильнее я переживала, когда сдавала госэкзамены в академии, и пока ничто с ними не сравнится! — сказала Загитова в интервью журналу «Антенна-Телесемь».