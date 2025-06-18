Продажи билетов на шоу Загитовой «Ассоль» резко выросли за последние два дня

За последние два дня на шоу продали 1857 на три представления. За такой же период перед этим с 14 по 16 июня — продали 168 билетов на три представления.
При этом больше всего скупают отдельные секторы: 211 и 206 на всех трех шоу (секторы с самыми дешевыми билетами, с ограниченной видимостью), а также центральные секторы — 216 и 201.
Самый заметный скачок продаж — на шоу 28 июня: за два дня продали 707 билетов на 14:00 (ранее динамика на таком же отрезке составляла около 50 билетов) и 827 билетов на 19:00 (ранее динамика на таком же отрезке составляла около 40 билетов).
Как ни старается Загитова, билеты на ее шоу не продаются — два показа уже отменили.