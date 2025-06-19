Косторная обнажила беременный животик, гуляя по пляжу в Египте: фото красавицы-фигуристки

21-летняя фигуристка Алёна Косторная, недавно обрадовавшая поклонников новостью о беременности, вместе с супругом и партнёром по льду Георгием Куницей отправились в отпуск. Похоже, спортсмены решили как можно больше времени провести в тёплых странах, пока их семья не пополнилась долгожданным малышом.