На шоу Загитовой «Ассоль» продано 6,5 тысяч билетов на сумму 15,8 млн рублей

По данным «Спорт-Экспресса», за два дня до премьерного показа на шоу продано чуть больше 6500 билетов общей стоимостью 15,8 миллиона рублей.
На отмененные шоу продали порядка 500 билетов, они будут действовать на шоу 28-го числа.
Вместимость Ледового дворца на шоу «Ассоль» — около 5 тысяч мест. Таким образом, на три показа шоу продано около 43 процентов билетов.
Также, по информации «СЭ», помимо билетов в открытой продаже, реализуются приглашения и билеты с 50-процентной скидкой для бюджетников.
Будет ли солд-аут на шоу Загитовой? Продажи резко ускорились — билеты скупают секторами.