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На шоу Загитовой «Ассоль» продано 6,5 тысяч билетов на сумму 15,8 млн рублей

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова представит рок-мюзикл на льду «Ассоль» в Санкт-Петербурге 27 (одно шоу) и 28 июня (два шоу). Два показа, которые планировалось провести 29 июня, отменены.

Источник: Спортс"

По данным «Спорт-Экспресса», за два дня до премьерного показа на шоу продано чуть больше 6500 билетов общей стоимостью 15,8 миллиона рублей.

На отмененные шоу продали порядка 500 билетов, они будут действовать на шоу 28-го числа.

Вместимость Ледового дворца на шоу «Ассоль» — около 5 тысяч мест. Таким образом, на три показа шоу продано около 43 процентов билетов.

Также, по информации «СЭ», помимо билетов в открытой продаже, реализуются приглашения и билеты с 50-процентной скидкой для бюджетников.

Будет ли солд-аут на шоу Загитовой? Продажи резко ускорились — билеты скупают секторами.

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