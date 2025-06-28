Ягудин о лучших фигуристах XXI века: «Женька Плющенко однозначно должен там быть. Свою кандидатуру сниму, чтобы другие не истерили»

— Не то чтобы хочется быть политкорректным, но давайте я сниму свою кандидатуру, чтобы другие не истерили. У нас же фигурное катание — общество истеричек. Все поделились, клубы на клубы.
Нет, Женька Плющенко однозначно должен быть там, ну правда. Если брать даже не в сравнении со мной, а вообще. У меня яркое четырехлетие. У него, надо отдать ему должное, не одно, он уходил, возвращался, а это крайне сложно. Дальше…
У нас вот такой мир фигурного катания — одну фамилию назовешь, другие спросят: «А где моя?» Где Трусова? По девочкам — вешаться можно, какие комментарии идут. Я их не читаю, но догадываюсь, что там происходит. Хотя что мне терять, мне уже 80 лет…
— Но фамилию Алины (Загитовой) вы пока не называете.
— Очень сложно выбрать. Очень яркая была Юлия Липницкая. Но она без золотой олимпийской медали — командное золото я не воспринимаю. И даже несмотря на отсутствие медали, она была ангелочком, который приоткрыл эту дверь. И с нее пошли наши одиночницы-чемпионки.
Сотникова — она первая чемпионка, но это было как-то спокойно. Липницкая скорее оставила след. С другой стороны, первое золото!
А сколько парников, танцоров… Бесполезно. Даже сейчас я с вами разговариваю — и одни девочки. Потому что эти ненормальные фанаты в количестве 15 штук, а им кажется, что их миллионы. Да их 15 человек от силы, которым делать больше нечего! — сказал олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин.