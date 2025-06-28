Ягудин о лучших фигуристах XXI века: «Женька Плющенко однозначно должен там быть. Свою кандидатуру сниму, чтобы другие не истерили»

А сколько парников, танцоров… Бесполезно. Даже сейчас я с вами разговариваю — и одни девочки. Потому что эти ненормальные фанаты в количестве 15 штук, а им кажется, что их миллионы. Да их 15 человек от силы, которым делать больше нечего! — сказал олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин.