Ягудин о выступлении в шоу «Ассоль»: «Двоякое впечатление. Никогда у меня не было такой комбинации утяжелений в костюме»

— Возраст такой, что расстраиваться уже не время. От шоу двоякое впечатление. В плане творчества все нормально, но для меня это была борьба. Как у рока за выживание — когда много экспериментов, знаков вопроса. Я выступаю уже со времен «Алых парусов», и никогда у меня не было такой комбинации утяжелений в костюме. На эту тему есть история.