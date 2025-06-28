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Яна Рудковская показала, как едет в Санкт-Петербург на шоу «Ассоль»

Продюсер опубликовала видео из поезда. Шоу Алины Загитовой, в котором участвуют Евгения Медведева, Владимир Морозов и другие известные фигуристы, состоится сегодня вечером в Ледовом дворце.

Источник: Спортс"

Рудковская показала, что везет с собой плюшевые игрушки в образах героев шоу «Ассоль».

Между Загитовой и Рудковской — ураган: продюсер намекала на плагиат, а теперь собирается на «Ассоль».

Я сходила на шоу Загитовой «Ассоль». Вот 5 главных впечатлений.

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