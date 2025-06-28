Загитова об участии сестры Сабины в шоу «Ассоль»: «Я как старшая сестра учу младшую зарабатывать, монетизировать свой талант»

"Костюмы — отдельная тема, которую мы прорабатывали месяца два-три. На костюм Жени (Медведевой) отдала больше всего времени, на колготки немного не хватило, но мы старались, ха-ха. Мне кажется, что получилось круто, по-рокерски, не банально. Пытались балансировать, было сложно и в музыкальном плане. Симбиоз молодых и опытных — и это хорошо сработало.