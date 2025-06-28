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Алина Загитова: «Учусь в магистратуре РАНХиГС, через год заканчиваю РГУФК. Надеюсь, у меня получится хотя бы один реальный выпускной застать»

— Учусь в магистратуре РАНХиГС, через год заканчиваю РГУФК. Надеюсь, что у меня получится хотя бы один реальный выпускной застать. Но мы не знаем, что будет завтра, все постепенно.

Источник: Sports.Ru

— Можно сказать, что это будет безызбежно?

— Скоро новое слово придумаю, как придумаю — сразу вам скажу (улыбается), — сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

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