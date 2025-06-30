Яна Рудковская: «Хотела бы, чтобы Загитова поучаствовала в каком-то нашем проекте. Алина обладает фантастической харизмой»

"Я очень рада, что не поленилась в свой единственный выходной и в день рождения сына поехать. Ему 23 года, все остались дома праздновать, а я поехала к Алине. И я под очень большим впечатлением. Бывало, что мне нравились другие шоу, но Алина… Если мы берем шоу конкурентов, это лучшее, что я видела. Это высочайшая планка. У нее были фантастические художники: по свету — Леонид Познянский, которого мы очень уважаем, Юрий Антизерский — художник-постановщик, легенда! Это высочайший класс!