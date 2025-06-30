Татьяна Тарасова: «Я всю ночь не спала и смотрела шоу Загитовой. Ягудин меня просто потряс, а Алинка была самой прекрасной»

Считаю, шоу не надо сравнивать. У всех очень интересные, разные и хорошие шоу. Я за то, чтобы их смотрели, потому что у каждого нашего создателя есть, что смотреть. У нас такая страна, в которой очень много выдающихся фигуристов. А отсюда пошло много разнообразных коллективов, которые ставят разные спектакли на коньках", — сказала Тарасова.