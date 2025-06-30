«Да, это так». Роднина объяснила, почему считает себя главной легендой фигурного катания

— Флаг в руки молодым фигуристам, которые хотят повторить мои достижения. Я только за то, чтобы повторяли и приумножали. Как видите, на данный момент этого не произошло, уже 45 лет держится рекорд. Конечно, сравнивать разные поколения в этом вопросе тяжело. Сейчас в 18 лет спортсмены карьеру заканчивают, а я в этом возрасте только на чемпионате Европы дебютировала.