Роднина: в сентябре увидим, на каком уровне находится наше фигурное катание

— Гадать бессмысленно. Скоро мы это увидим, когда наших спортсменов полноценно вернут на международные соревнования. На внутренних стартах ты не поймёшь, насколько отстаёшь или не отстаёшь от иностранных конкурентов. В фигурном катании можно, конечно, посчитать количество элементов, в других видах, где есть чёткие показатели, сравнить секунды, метры. Но это всё равно российские старты, где ты соревнуешься только со своими, там нет той повышенной ответственности и накала, как на международном турнире.