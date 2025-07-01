Ирина Роднина: «На олимпийском отборе увидим, на каком уровне наше фигурное катание по сравнению с остальными. Гадать бессмысленно»

В фигурном катании можно, конечно, посчитать количество элементов, в других видах, где есть четкие показатели, сравнить секунды, метры. Но это все равно российские старты, где ты соревнуешься только со своими, там нет той повышенной ответственности и накала, как на международном турнире.
В сентябре на олимпийском отборе мы увидим, на каком уровне находится наше фигурное катание по сравнению с остальными. Надеюсь, увидим наших ребят и на Олимпийских играх, — сказала Роднина", — сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы.