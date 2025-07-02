Константинова взяла интервью у Загитовой для шоу «Каток»: «Очень переживала, готовилась к нашей встрече. Алина информативно и честно все рассказала»

Мне нравится Алина как спортсменка. Здорово, что она сделала свое шоу. Я очень переживала, готовилась к нашей встрече. Мы с командой долго ждали этого интервью, начали снимать достаточно поздно, но спасибо Алине, она очень информативно, честно все рассказала. Для меня это было очень трогательно. Наш разговор длился около получаса, но все было четко и по делу — емкие вопросы, емкие ответы.