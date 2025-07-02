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Морозов высказался о поддержки ФФККР спортсменов

Морозов: ФФККР всегда поддерживала и будет поддерживать своих спортсменов.

Источник: Спорт РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 июл — РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) всегда поддерживала и будет поддерживать своих спортсменов в вопросе допуска к международным соревнованиям, заявил РИА Новости призер Олимпийских игр в парном катании Владимир Морозов.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил ряд спортсменов, в том числе фигуристов, до отборочных соревнований Олимпиады. Апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) подала только конькобежка Дарья Качанова.

«Честно говоря, не знаю, пытались бороться наши официальные лица за них или приняли решение не вступать в спор. У меня нет такой информации, поэтому я не могу это комментировать. Но я уверен: федерация фигурного катания России всегда поддерживала и будет поддерживать своих спортсменов», — сказал Морозов.

ISU одобрил заявки на участие четырех российских фигуристов в качестве нейтральных спортсменов в отборочном турнире к Олимпийским играм 2026 года. В их число вошли выступающие в одиночном катании Аделия Петросян, Алина Горбачева, Петр Гуменник и Владислав Дикиджи. Позже ФФККР сообщила, что в квалификации выступят Петросян и Гуменник. Квалификационный турнир фигуристов состоится в Пекине 17—21 сентября. Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо 6—22 февраля.