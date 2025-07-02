Морозов высказался о поддержки ФФККР спортсменов

«Честно говоря, не знаю, пытались бороться наши официальные лица за них или приняли решение не вступать в спор. У меня нет такой информации, поэтому я не могу это комментировать. Но я уверен: федерация фигурного катания России всегда поддерживала и будет поддерживать своих спортсменов», — сказал Морозов.