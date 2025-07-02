Угожаев про интервью Загитовой: «Общение — живое. Не унылое, без пафоса, с легкими шутками. Чтобы зрителю было интереснее смотреть»

— Да, разница есть. Больше ответственности, больше конкуренции, больше внимания. Но мне это нравится — подстегивает развиваться. Почувствовал, что взрослый спорт мне ближе, чем юниорский. Во взрослых нет ограничений. В юниорах, например, нельзя было делать четверные в короткой программе — а это сильно ограничивает. Хотелось уже катать, как взрослый: полноценные программы, со всеми элементами.