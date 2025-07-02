Николай Угожаев: «Когда нас снова допустят, мы точно будем бороться за тройку, за победу. Конкуренция у нас очень сильная. Прогресс есть, это видно»

— Нет, я считаю, мы держим очень высокий уровень. Особенно в мужском катании — тут у нас прям скачок произошел. Думаю, когда нас снова допустят, мы точно будем бороться за медали, за тройку, за победу. Если не идеально все будет, то все равно конкуренция у нас очень сильная. Прогресс есть, это видно.