Художник-постановщик шоу Загитовой: «Алина — очень толковая, хваткая девушка, перфекционистка. Видно, что она хочет все контролировать, во всем участвовать»

— Юрий, как художник-постановщик понимает, что доволен результатом мероприятия?
— Сложный вопрос. Обычно постановщик никогда не должен быть доволен, потому что всегда придумывается больше, чем реализовывается по разным причинам. Никогда стопроцентной реализации не бывает, зато есть ощущение цельности. Есть ощущение — получилось или нет. В данном случае получилось.
Над шоу «Ассоль» работала большая команда, а в нашем деле если хотя бы один сделал плохо, то будет плохо все. Ложка дегтя в бочке меда… приводит сами знаете к чему. Я стараюсь абстрагироваться от профдеформации и смотреть как зритель. У меня пять ледовых шоу в биографии — могу сказать однозначно, что здесь получился хороший продукт. Это шоу можно «накатать», и оно будет идеальным.
«Ассоль» для нас необычный проект. Обычно делали сказки, лирические истории. А тут нас «торкнуло» — захотелось сделать драйвовый рок-мюзикл. И эстетику мы придумывали как смесь театра, шоу и рок-концерта. Забавно получилось, на мой взгляд.
— Алина — самая молодая руководительница в роли заказчика? Как вам с ней работать?
— Наверное, да, самая молодая в моей биографии. Мы встретились осенью позапрошлого года, когда Алина решила, что хочет делать свои шоу. Вместе со Светой Краюшкиной говорили с ней, ее мамой и бабушкой, рассказывали, как вообще это делается.
У Алины есть образование продюсерское, но нужен опыт. Видно, что она хочет все контролировать, во всем участвовать — очень толковая, хваткая девушка, перфекционистка. Но с уважением относится к нашему мнению. Под ее руководством работа получается.
Есть идеи классные, но где-то мы спорим. Она хочет всего, приходится уговаривать ее поумерить амбиции, чтобы на будущее что-то осталось. В одно шоу засунешь все идеи — нечем будет удивлять в других. Алина развивается в этой профессии, у нее появилось понимание многих процессов. Буквально вчера обсуждали командой, как она выросла, — сказал Антизерский.
Загитова — совсем не Ассоль. А ее рок-мюзиклу на льду не хватило рока и льда.