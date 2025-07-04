Художник-постановщик шоу Загитовой: «Алина — очень толковая, хваткая девушка, перфекционистка. Видно, что она хочет все контролировать, во всем участвовать»

Над шоу «Ассоль» работала большая команда, а в нашем деле если хотя бы один сделал плохо, то будет плохо все. Ложка дегтя в бочке меда… приводит сами знаете к чему. Я стараюсь абстрагироваться от профдеформации и смотреть как зритель. У меня пять ледовых шоу в биографии — могу сказать однозначно, что здесь получился хороший продукт. Это шоу можно «накатать», и оно будет идеальным.