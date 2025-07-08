Ирина Роднина: «Почему Загитову выделяют? Для меня куда интереснее те же Медведева, Трусова или Туктамышева»

Я не знаю, стала бы смотреть фильм про Алину. Мне интереснее смотреть или читать что-то о тех, кого я хорошо знаю по возрасту, а не по принадлежности к виду спорта. Вы меня извините, но у нас достаточно людей, которые брали олимпийское золото. Почему конкретно ее так выделяют?