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«Загитова рождена быть лидером. Пыталась решить каждый наш вопрос». Миронова и Устенко о Кубке Первого канала

Турнир проходил в марте в Челябинске. Олимпийская чемпионка Алина Загитова была капитаном красной команды, в состав которой входил танцевальный дуэт Екатерина Миронова — Евгений Устенко.

Источник: Спортс"

Устенко: Алина — шикарный капитан, такой же классный, как и Лиза Туктамышева. У них вообще очень похожий вайб — что Лиза, что Алина говорили нам примерно одно и то же: «Выйдите, откатайте, получите удовольствие. Мы в любом случае в призах! В тройку мы точно попадем! Поэтому не парьтесь, катайте для себя».

С этой мыслью, а также с поддержкой красной команды кататься было приятнее, чем на основных соревнованиях. Было чуть меньше ответственности, что позволяло кататься чуть расслабленнее.

Миронова: Алина рождена быть лидером. Она нас хорошо наставляла и настраивала. Искренний и добрый человек, желающий нам только лучшего. Было только в кайф быть частью ее команды. Она присутствовала на тренировках, интересовалась, что нам нужно. Пыталась решить каждый наш вопрос.

Устенко: Хотела даже прийти к нам на утреннюю тренировку танцоров. Спросила: «Ребята, я вам нужна?» Мы ответили: «Алина, тренировка в 8 утра. Спи, пожалуйста. Мы, танцоры, привыкли рано вставать». Но она все равно приехала под конец тренировки, посмотрела. Была с командой, старалась всех поддержать или, если что, успокоить.

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