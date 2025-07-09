«Загитова рождена быть лидером. Пыталась решить каждый наш вопрос». Миронова и Устенко о Кубке Первого канала

Миронова: Алина рождена быть лидером. Она нас хорошо наставляла и настраивала. Искренний и добрый человек, желающий нам только лучшего. Было только в кайф быть частью ее команды. Она присутствовала на тренировках, интересовалась, что нам нужно. Пыталась решить каждый наш вопрос.