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Медведева нашла идеальный повседневный лук для своей фигуры

Фигуристка-одиночница Евгения Медведева проводит отпуск в Японии. 25-летняя популярная спортсменка сфотографировала свое отражение в зеркале и вызвала восторг у подписчиков.

Медведеву, как и многих других селебрити, часто критикуют. Среди прочего хейтеры осуждают спортсменку за излишнюю худобу и особенности фигуры.

Но новый наряд, подобранный Евгенией, идеально сел на ее фигуру и подчеркнул все достоинства. В нем Медведева прогулялась по Токио и собрала комплименты от подписчиков.

Источник: Соцсети

Евгения надела черные брюки-палаццо, футболку в черно-белую полоску и белую куртку-ветровку в тонкую полоску. Свой образ спортсменка дополнила бейсболкой, кроссовками на толстой подошве и сумкой через плечо, украшенной модным обвесом.

«“Какой шикарный лук”, “Хорошие брюки. Женя, носи брюки, они подчёркивают твою стройность и элегантность”, “Стильная красотка”, “Стиль шикарный”, “Стильненько, Женя, класс”, “Шикарная Женя. Стройная модница”», — похвалили образ фигуристки фолловеры.