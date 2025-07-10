Медведева нашла идеальный повседневный лук для своей фигуры

Медведеву, как и многих других селебрити, часто критикуют. Среди прочего хейтеры осуждают спортсменку за излишнюю худобу и особенности фигуры.
Но новый наряд, подобранный Евгенией, идеально сел на ее фигуру и подчеркнул все достоинства. В нем Медведева прогулялась по Токио и собрала комплименты от подписчиков.
Евгения надела черные брюки-палаццо, футболку в черно-белую полоску и белую куртку-ветровку в тонкую полоску. Свой образ спортсменка дополнила бейсболкой, кроссовками на толстой подошве и сумкой через плечо, украшенной модным обвесом.
«“Какой шикарный лук”, “Хорошие брюки. Женя, носи брюки, они подчёркивают твою стройность и элегантность”, “Стильная красотка”, “Стиль шикарный”, “Стильненько, Женя, класс”, “Шикарная Женя. Стройная модница”», — похвалили образ фигуристки фолловеры.