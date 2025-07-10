Загитова о том, что в ее шоу почти не было прыжков: «Это важно в спорте. Но мы делаем театральную постановку»

— Я видела только один тройной прыжок за все шоу — у Сони Важновой.
— Мне кажется, что это уходит уже на второй план чуть-чуть, вот эта гонка за прыжками. Это важно в спорте, и это абсолютно оправданно. Но мы делаем театральную постановку с настоящими героями. У нас, допустим, Алексей Константинович Ягудин хотел прыгать, но из-за того, что там дреды, костюм широкий, это достаточно травмоопасно.
Больше эмоциями отыгрывать намного сложнее, чем ты просто поедешь 33 круга, зажмешься, и еще непонятно, прыгнешь или не прыгнешь, — сказала Загитова в шоу «Каток».
Загитова — совсем не Ассоль. А ее рок-мюзиклу на льду не хватило рока и льда.