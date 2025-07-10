Загитова о примирении с Медведевой: «Хотела личным примером показать, как это. Вы можете потом даже не общаться, но вы закроете обиды, и все будет намного проще»

"Я человек, который не любит конфликты. Для меня это очень эмоционально тяжело, потому что я эмпатичный человек. И каждый раз, когда мы с ней виделись, мы постоянно как-то по стеночке проходили. Люди, которые с нами вместе, допустим, заходят в лифт, говорили, что чувствуют какой-то негатив, давление. И мне это уже надоело.