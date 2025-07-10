Медведева о своих шоу и спектаклях Загитовой: «Это два абсолютно разных жанра, которые никаким образом не пересекаются»

Мы не импровизируем. Сольник у меня поставлен, но это быстрое дело. Это самое легкое и простое в спектакле. Я приехала сюда и сама себе его поставила. Мне кажется, так во всех спектаклях — люди просто сами знают, какие спирали они умеют, какие вращения. А все остальное — нет. Все-таки в спектаклях, когда нужно отыгрывать роль и поверх музыки есть слова, лучше поставить, чтобы каждый раз попадать в слова, в смысл, попадать руками в правильные слова, чтобы, например, на грусть не порадоваться«, — сказала Медведева в шоу “Каток”.