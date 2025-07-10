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Медведева о своих шоу и спектаклях Загитовой: «Это два абсолютно разных жанра, которые никаким образом не пересекаются»

Медведева сыграла роль Хины Меннерс в шоу Загитовой «Ассоль», которое прошло 27−28 июня в Санкт-Петербурге.

"Вся история полностью спродюсирована Алиной и ее командой. Сказали, что я катаю — то я и катаю. Получилось так, что они, видимо, уже набрали каст, только потом мы с ней поговорили-пообщались, и она предложила мне роль, а в итоге поняли, что роли-то закончились. Пришлось, видимо, придумывать — мне так кажется, я не знаю. Но Хин и Хина — очень прикольно получилось, мне кажется, прямо здорово.

Мы не импровизируем. Сольник у меня поставлен, но это быстрое дело. Это самое легкое и простое в спектакле. Я приехала сюда и сама себе его поставила. Мне кажется, так во всех спектаклях — люди просто сами знают, какие спирали они умеют, какие вращения. А все остальное — нет. Все-таки в спектаклях, когда нужно отыгрывать роль и поверх музыки есть слова, лучше поставить, чтобы каждый раз попадать в слова, в смысл, попадать руками в правильные слова, чтобы, например, на грусть не порадоваться«, — сказала Медведева в шоу “Каток”.

Также фигуристка ответила на вопрос, что она оценила в спектакле Загитовой как продюсер собственных шоу.

«Декорации классные, в декорациях приятно работать. Свет очень красиво выставлен. Но надо понимать, что те шоу, которые пока что делаю я — это дивертисмент. То, что делает Алина — это спектакли. Это два разных абсолютно жанра, которые никаким образом — ни декорациями, ни светом, ни графикой, ни сетапом — вообще ничем не пересекаются, две абсолютно разные истории», — добавила Медведева.