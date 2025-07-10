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Загитова сообщила, что снова покажет шоу «Хранители времени»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию представила шоу «Хранители времени» в конце августа прошлого года в Казани.

Источник: Sports.Ru

«Мы будем еще раз показывать “Хранителей времени”, — сказала Загитова в шоу “Каток”.

Я сходил на шоу Загитовой. Ну и как?

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