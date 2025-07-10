Загитова сообщила, что снова покажет шоу «Хранители времени»

«Мы будем еще раз показывать “Хранителей времени”, — сказала Загитова в шоу “Каток”.
Я сходил на шоу Загитовой. Ну и как?
В России закат ледовых шоу? Авербух — без проектов все лето, а Навка — без Валиевой.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию представила шоу «Хранители времени» в конце августа прошлого года в Казани.
«Мы будем еще раз показывать “Хранителей времени”, — сказала Загитова в шоу “Каток”.
Я сходил на шоу Загитовой. Ну и как?
В России закат ледовых шоу? Авербух — без проектов все лето, а Навка — без Валиевой.