Академия Плющенко запросила грант в размере 22,5 млн рублей на ледовые шоу

«Наша основная задача — защита семьи, сохранение традиционных семейных ценностей, в том числе через культуру и спорт, так как русская культура и русское искусство — один из оплотов семьи, ее базис, ее опора. Балет и фигуристы языком танца и музыки говорят о традиционных духовно-нравственных ценностях русского народа — любви, душевной чистоте, искренности, вере в чудо, победе добра над злом — все это сегодня, как никогда, важно и нужно нашему обществу, именно это способно сплотить разные поколения, привить нашим детям духовность и умение восхищаться прекрасным, защитить их от чуждых русской культуре античеловеческих идеологий, насаждаемых извне. Образы героев сказок усиливаются через такие качества как: мужество, героизм, самоотверженность, главный герой — Защитник. Сегодня тысячи солдат отдают свой долг Родине и защищают мирных жителей, свое Отечество ценой своей собственной жизни и здоровья. События нашего времени показывают, как важно воспитать патриота и гражданина своей великой страны и как важно на примерах вымышленных персонажей и реальных героев донести до молодого поколения любовь к своему государству, к своей семье, актуализировать чувство гордости за свою армию и Родину. Герои современности — Герои России», — говорится в обосновании заявки на грант.