Роднина назвала уникума российского фигурного катания

Роднина отметила, что зачастую при взрослении юные российские фигуристки не могут поддерживать должный уровень выполнения сложных технических элементов. «Единственный в этом плане уникум — это Елизавета Туктамышева. В зрелом возрасте она держалась на высоком уровне и успешно конкурировала с куда более юными спортсменками», — посчитала депутат.
В июле 2024 года Туктамышева объяснила нежелание возвращаться в спорт. Спортсменка призналась, что устала от постоянных физических нагрузок. В данный момент она пропускает второй сезон подряд, но не объявляла о завершении карьеры.
27-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы. Кроме того, в ее активе серебро чемпионата мира и бронза чемпионата Европы.