Роднина назвала уникума российского фигурного катания

Роднина отметила, что зачастую при взрослении юные российские фигуристки не могут поддерживать должный уровень выполнения сложных технических элементов. «Единственный в этом плане уникум — это Елизавета Туктамышева. В зрелом возрасте она держалась на высоком уровне и успешно конкурировала с куда более юными спортсменками», — посчитала депутат.