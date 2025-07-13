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Роднина назвала уникума российского фигурного катания

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина назвала уникума российского фигурного катания. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Источник: Сергей Булкин/ТАСС

Роднина отметила, что зачастую при взрослении юные российские фигуристки не могут поддерживать должный уровень выполнения сложных технических элементов. «Единственный в этом плане уникум — это Елизавета Туктамышева. В зрелом возрасте она держалась на высоком уровне и успешно конкурировала с куда более юными спортсменками», — посчитала депутат.

В июле 2024 года Туктамышева объяснила нежелание возвращаться в спорт. Спортсменка призналась, что устала от постоянных физических нагрузок. В данный момент она пропускает второй сезон подряд, но не объявляла о завершении карьеры.

27-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы. Кроме того, в ее активе серебро чемпионата мира и бронза чемпионата Европы.