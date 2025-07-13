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Загитова описала идеального мужчину

Российская фигуристка Алина Загитова описала идеального мужчину. Ее слова приводит «Спортмастер Медиа».

Источник: Спорт-Экспресс

Загитовой предложили оценить, какими качествами должен обладать идеальный мужчина. По мнению фигуристки, такой человек любит собак, занимается спортом, путешествует и не тусуется.

В августе прошлого года Загитова описала идеальные условия для замужества. Спортсменка отметила, что для вступления в брак должно сойтись множество факторов, и призналась, что еще не встретила подходящего мужчину.

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. В 2017-м она победила в финале Гран-при, в 2018 году выиграла чемпионат Европы и Олимпийские игры, а еще год спустя стала чемпионкой мира. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, после чего стала работать ведущей.

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