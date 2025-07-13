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«Привыкла я к издевкам и обидам». Загитова поделилась фото с шоу «Ассоль»

Рок-мюзикл олимпийской чемпионки по мотивам повести Александра Грина «Алые паруса» был показан в конце июня в Санкт-Петербурге.

Источник: Спортс"

«Привыкла я к издевкам и обидам. Взаймы у неба слез не возьмешь, Своих же слез и боли я не выдам, Не жалеет капель дождь. Выйдет солнце, В жизнь мою ворвется. Я взлетаю, я легко сжигаю Все, что болит. Свет, пройди сквозь меня, И дай же мне силы, Позволь быть счастливой, Жить без бед. Я с этого дня над прошлым взлетаю, Я верю — питает душу светВсе, о чем мечтала, Мечтала я во сне. С грязью не смешать меня толпе», — написала Загитова.