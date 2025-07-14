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Гущина о словах Загитовой про нее: «Алина написала мне, извинилась, но я ответила, что никаких претензий нет. Не поняла, почему это так раздули»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова была капитаном одной из команд на Кубке Первого канала в Челябинске. Она назвала фигуристку Ксению Гущину ленивой во время проката.

Источник: Спортс"

"Прокат не получился не из-за травмы. Она была до этого, а на самом турнире, думаю, просто переволновалась, была слишком большая ответственность, сама себя морально задавила. Мне проще кататься одной, знать, что я ответственна только за себя.

С Алиной Загитовой мне было комфортно, максимально дружеская атмосфера в команде, все друг друга поддерживали, вообще не поняла, почему так раздули ее слова про меня.

Сказала и сказала, у всех бывает, вырвалось. Она мне потом написала, извинилась, но я сразу ответила, что у меня никаких претензий нет. Она тоже переживает, болеет за команду, хочет победы. Кто не хочет?" — сказала Гущина.

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