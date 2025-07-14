Повзрослевшая Трусова поразила нежной красотой на новых селфи

Александра выложила в соцсети три удачных, по ее мнению, фото. На них 21-летняя фигуристка выглядит женственной и очень милой.
Трусова распустила свои длинные волосы и сделала легкий макияж. Александра сфотографировалась, глядя чуть в сторону от объектива, на ее лице — легкая улыбка. Будущая мамочка осталась довольна фотографиями.
«Первый раз за 2 года получилось сделать красивое селфи», — подписала снимки Александра.
Пользователи соцсетей заметили, что за последнее время Трусова очень похорошела и повзрослела. По мнению фолловеров, беременность положительно отразилась на внешности Александры, придав ей женственности и нежности.
«“Как хорошо ей быть блондинкой! Такая нежная и милая красавица”, “Куколка, и эти огромные зелёные глаза”, “Саня как расцвела! Такие глазки необычные. Оливковые какие-то. И этот цвет волос ее очень украшает”, “Саша похожа на диснеевскую принцессу. Вот точно в каком-то мультике я такую девочку видела”, “Такая стала красавица! Повзрослела!”» — отреагировали на публикацию подписчики.