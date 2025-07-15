Французский хореограф Ришо о работе с россиянами: «Ужасные политики есть и во Франции, и в Америке, и в России. Это люди, которые играют нашими жизнями»

— Дело в том, что у нас особые отношения с Алексеем Мишиным. Скажем так: возможно, с другими тренерами и их спортсменами я бы сотрудничать сейчас не стал.
Но вообще, я не люблю политику и все, что с ней связано. Ужасные политики есть и во Франции, и в Америке, и в России. Это люди, которые играют нашими жизнями, поэтому я стараюсь держаться от этого подальше и воздерживаться от осуждения. А эти ребята — дети, они ни в чем не виноваты, — рассказал Бенуа Ришо.
«Многие говорят по-русски, это приятно». Наши фигуристы, тренеры и я — в лагере самого модного хореографа.