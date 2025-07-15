Алексей Мишин: «Ришо — это хореография харизмы, а не оттянутых пальчиков. Он как как Кандинский или Малевич»

"Бенуа Ришо — яркий пример того, как человек создал себя сам. Я вспоминаю, как много лет назад познакомился с никому не известным тогда французским юношей. Мы много беседовали, он делился мыслями, музыкой — и сразу меня заразил. Я почувствовал в нем искру и интерес. По сравнению с ним другие — даже весьма маститые хореографы — выглядели хорошими специалистами, не более.