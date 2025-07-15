Бенуа Ришо: «Без проблем могу сказать Мишину: мне не нравится, что вы сделали с программой»

"У меня такой пиетет перед Мишиным не потому, что он обращается ко мне за постановками. Это как раз не самое простое: иногда от программы, которую я поставил его фигуристам, к соревнованиям мало что остается, ха-ха. Те же мои постановки для Семененко — меня много за них критиковали, но это, скажу мягко, не совсем те программы, которые я ему изначально ставил.
Я спокойно к этому отношусь. Я знаю, что умею, чего стою — но принимаю, что иногда мои программы будут серьезно отредактированы. Признаюсь, что я не сразу стал таким мудрым, ха-ха. Сначала мне это, конечно, не нравилось, я даже бесился.
Но я просто люблю Мишина и бесконечно его уважаю. Значит, в случае с его спортсменами бывает так — ничего страшного, я переживу.
При этом я без проблем могу ему сказать: мне не нравится, что вы сделали с программой. Мне кажется, поэтому у нас с Мишиным такие хорошие отношения: он знает, что я не побоюсь его реакции и буду с ним честен. Я говорю то, что думаю: если я считаю, что где-то его подвел вкус — так и скажу. И говорил, причем неоднократно.
Он признавался, что ценит это — у Мишина нет проблем с тем, чтобы признать, что он неправ", — рассказал Бенуа Ришо.
«Многие говорят по-русски, это приятно». Наши фигуристы, тренеры и я — в лагере самого модного хореографа.