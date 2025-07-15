Бенуа Ришо: «Без проблем могу сказать Мишину: мне не нравится, что вы сделали с программой»

"У меня такой пиетет перед Мишиным не потому, что он обращается ко мне за постановками. Это как раз не самое простое: иногда от программы, которую я поставил его фигуристам, к соревнованиям мало что остается, ха-ха. Те же мои постановки для Семененко — меня много за них критиковали, но это, скажу мягко, не совсем те программы, которые я ему изначально ставил.