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Семененко о сборах с Ришо: «Находиться здесь — честь для меня. Я рад, что мне выпал шанс попасть на эти сборы»

"Мне нравится смена обстановки, к тому же горы — это любимая тема Алексея Николаевича, он любит устраивать сборы на высоте. Конечно, тут здорово — мы с вами стоим у подножия Монблана, в прекрасном итальянском городке.

Источник: Спортс"

Но главное — работа. Здесь у меня есть шанс каждый день учиться хореографии Бенуа и одновременно сочетать ее с техникой Алексея Николаевича. Я ценю возможность заниматься с разными хореографами, а Ришо один из лидеров мировой хореографии в фигурном катании.

Находиться здесь — честь для меня, я рад, что мне выпал шанс попасть на эти сборы. Большая международная компания, ребята все талантливые. Так что атмосфера классная, к тому же многие говорят по-русски, а это приятно", — рассказал Евгений Семененко.

«Многие говорят по-русски, это приятно». Наши фигуристы, тренеры и я — в лагере самого модного хореографа.