Семененко о сборах с Ришо: «Находиться здесь — честь для меня. Я рад, что мне выпал шанс попасть на эти сборы»

Но главное — работа. Здесь у меня есть шанс каждый день учиться хореографии Бенуа и одновременно сочетать ее с техникой Алексея Николаевича. Я ценю возможность заниматься с разными хореографами, а Ришо один из лидеров мировой хореографии в фигурном катании.