Туктамышева о любви болельщиков: «Главное — быть искренней с аудиторией и не строить из себя другого человека»

То есть если люди по ту сторону экрана как-то благосклонны к тебе из-за того, что ты кажешься им своим другом, то это уже, мне кажется, немножко притягивает. Я просто живу — спасибо, что любите меня за то, что я просто живу", — сказала Туктамышева.