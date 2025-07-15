Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туктамышева о любви болельщиков: «Главное — быть искренней с аудиторией и не строить из себя другого человека»

Чемпионка мира 2015 года ответила на вопросы в своей рубрике на Okko Спорт.

Источник: Спортс"

— Как завоевать такую любовь болельщиков без титула олимпийской чемпионки?

— Во-первых, у меня, наверное, все равно нет такой любви и стольких болельщиков. Но в любом случае, мне кажется, главное — быть искренней с аудиторией и не строить из себя другого человека.

То есть если люди по ту сторону экрана как-то благосклонны к тебе из-за того, что ты кажешься им своим другом, то это уже, мне кажется, немножко притягивает. Я просто живу — спасибо, что любите меня за то, что я просто живу", — сказала Туктамышева.