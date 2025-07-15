Татьяна Тарасова: «Могу представить Медведеву тренером, как и Туктамышеву. Может, они будут работать в школах: одна у Тутберидзе, вторая вместе с Мишиным»

— Могу представить Медведеву тренером, как и Туктамышеву. Мне кажется, эти девочки смогут. Они свои знания и опыт будут отдавать ученикам. Считаю, Медведевой не рано начинать тренерскую карьеру. Она же не все время будет работать тренером.