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Татьяна Тарасова: «Могу представить Медведеву тренером, как и Туктамышеву. Может, они будут работать в школах: одна у Тутберидзе, вторая вместе с Мишиным»

Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева — чемпионки мира и Европы по фигурному катанию.

Источник: Спортс"

— Могу представить Медведеву тренером, как и Туктамышеву. Мне кажется, эти девочки смогут. Они свои знания и опыт будут отдавать ученикам. Считаю, Медведевой не рано начинать тренерскую карьеру. Она же не все время будет работать тренером.

А потенциал Туктамышевой в роли тренера оценю очень высоко. Она продвинутая, взрослая и умная девочка. У нее тренер Алексей Николаевич Мишин, который ее многому научил.

— А можете представить, что у Медведевой и Туктамышевой будут такие же школы, как у Тутберидзе и Мишина?

— Конечно, могу такое представить. А может, они будут работать в школах: одна у Этери Тутберидзе, вторая вместе с Алексеем Николаевичем Мишиным. Медведева и Туктамышева — заслуженные мастера спорта, чемпионки! — сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.