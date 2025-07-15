Тарасова назвала безобразием назначение Худайбердиевой в юниорскую сборную России

«У нас в юниорскую сборную назначили по танцам помогать девочку, у которой нет никаких больших результатов. Считаю, это безобразие. Это Елизавета Худайбердиева. Ни имени, ни профессии, ни больших настоящих результатов», — сказала Тарасова.