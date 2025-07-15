Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тарасова назвала безобразием назначение Худайбердиевой в юниорскую сборную России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала назначение Елизаветы Худайбердиевой на пост старшего тренера юниорской сборной России, передает Sport24.

Источник: РИА "Новости"

«У нас в юниорскую сборную назначили по танцам помогать девочку, у которой нет никаких больших результатов. Считаю, это безобразие. Это Елизавета Худайбердиева. Ни имени, ни профессии, ни больших настоящих результатов», — сказала Тарасова.

22-летняя Худайбердиева, которая выступала в паре с Егором Базиным, завершила карьеру в апреле 2025 года. Худайбердиева и Базин выиграли чемпионат России 2023 года.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам, которые не выступали на турнирах организации с 2022 года, принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.