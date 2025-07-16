Роднина считает, что Россию могут допустить с флагом к летней Олимпиаде-2028: «Это вполне реально»

— Как думаете, реально ли это, учитывая, что она будет в США?
— Ну будет в США, и какая разница? Нормально, можем и там выступить с флагом, это вполне реально, — сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев назвал приоритетом полноценный допуск спортсменов на крупнейшие соревнования, включая летние Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе.
— Как думаете, реально ли это, учитывая, что она будет в США?
— Ну будет в США, и какая разница? Нормально, можем и там выступить с флагом, это вполне реально, — сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.