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Роднина считает, что Россию могут допустить с флагом к летней Олимпиаде-2028: «Это вполне реально»

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев назвал приоритетом полноценный допуск спортсменов на крупнейшие соревнования, включая летние Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе.

Источник: Спортс"

— Как думаете, реально ли это, учитывая, что она будет в США?

— Ну будет в США, и какая разница? Нормально, можем и там выступить с флагом, это вполне реально, — сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.