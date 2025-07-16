Тренер Агаевой о переходе в школу Навки: «В связи с изменением условий для тренировок мы были вынуждены покинуть “Армию фигурного катания”

— Решение об уходе из клуба «Армия фигурного катания» далось не совсем просто, там были хорошие условия. Но в связи с изменением условий для тренировок, которые нам не подошли, мы были вынуждены покинуть «Армию». Мы вели переговоры с академией Татьяны Навки, нас устроило их предложение и с 14 июля мы тренируемся там.