Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренер Агаевой о переходе в школу Навки: «В связи с изменением условий для тренировок мы были вынуждены покинуть “Армию фигурного катания”

— Решение об уходе из клуба «Армия фигурного катания» далось не совсем просто, там были хорошие условия. Но в связи с изменением условий для тренировок, которые нам не подошли, мы были вынуждены покинуть «Армию».

Источник: Sports

— Решение об уходе из клуба «Армия фигурного катания» далось не совсем просто, там были хорошие условия. Но в связи с изменением условий для тренировок, которые нам не подошли, мы были вынуждены покинуть «Армию». Мы вели переговоры с академией Татьяны Навки, нас устроило их предложение и с 14 июля мы тренируемся там.

— Как вам условия у Татьяны Навки?

— Мы тренируемся в ее филиале в Красногорске. Обе тренировки проходят на большой площадке, а это важно для прокатов соревновательных программ. Все тренировки в одном месте, прекрасные залы для хореографии, ОФП, тренажерный — прекрасные условия.

Татьяна строит еще один каток, то есть школа расширяется и на данный момент является одной из самых крупных, поэтому мы рады, что представляем этот клуб, — рассказала тренер Вера Латкина.

Агаевой 17 лет, в прошлом сезоне она стала 9-й в финале Гран‑при России, а на чемпионате страны заняла 11‑е место.