Группа Мишина проводит сбор в Раубичах

Катайся, бегай, скользи на водных лыжах. Комфортные условия для проживания спортсменов. Лес, река, красота.
На сборе достаточно большая группа тренеров и фигуристов «Звездного льда» — Женя Семененко, Глеб Лутфуллин, Соня Муравьева, Агата Петрова, Роман Хамзин, наши юниоры и юные таланты.
В Раубичах замечательная атмосфера. Это пример гостеприимства, который демонстрирует тренер сборной Беларуси, наш замечательный фигурист Олег Васильев, в ведении которого каток и спортивный центр.
Наши совместные тренировки с белорусскими фигуристами и тренерами вызвали обоюдное желание укрепить творческое содружество и сотрудничество, и в дальнейшем заключить договор между школой «Звездный лед» и белорусскими клубами о проведении тренировок как на базе «Юбилейного», так и на базе Дворца спорта в Минске.
Думаю, эта идея будет поддержана в обеих наших федерациях", — рассказал Мишин.