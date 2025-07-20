Дмитрий Губерниев: «Медведева и Загитова — молодцы, вместе делают бизнес. Нужно позвать в шоу меня, сообразим на троих и заработаем еще больше»

"Медведева и Загитова — молодцы, девчонки вместе делают бизнес. Они не сидят на месте, можно только рукоплескать их идее.
Для того, чтобы это шоу стало трижды успешным, нужно позвать меня. Я танцор диско и обладатель бархатного голоса. И тогда мы с Медведевой и Загитовой сообразим на троих, заработаем еще больше денег и сделаем прекрасное шоу для всех — от мала до велика. Так что, девчонки, вперед! «- сказал комментатор и ведущий “Матч ТВ” Дмитрий Губерниев.
Загитова о примирении с Медведевой: «Хотела личным примером показать, как это. Вы можете потом даже не общаться, но вы закроете обиды, и все будет намного проще».