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Дмитрий Губерниев: «Медведева и Загитова — молодцы, вместе делают бизнес. Нужно позвать в шоу меня, сообразим на троих и заработаем еще больше»

13 сентября на «ЦСКА-Арене» пройдет ледовое шоу «Евгения Медведева и друзья». В нем примет участие в том числе олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Источник: Спортс"

"Медведева и Загитова — молодцы, девчонки вместе делают бизнес. Они не сидят на месте, можно только рукоплескать их идее.

Для того, чтобы это шоу стало трижды успешным, нужно позвать меня. Я танцор диско и обладатель бархатного голоса. И тогда мы с Медведевой и Загитовой сообразим на троих, заработаем еще больше денег и сделаем прекрасное шоу для всех — от мала до велика. Так что, девчонки, вперед! «- сказал комментатор и ведущий “Матч ТВ” Дмитрий Губерниев.

Загитова о примирении с Медведевой: «Хотела личным примером показать, как это. Вы можете потом даже не общаться, но вы закроете обиды, и все будет намного проще».

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