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В Сочи прокомментировали информацию о пропаже двух юных фигуристок

Министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко прокомментировал информацию о пропаже двух юных фигуристок Аллы Поповой и Ирины Максимовой.

Источник: Аргументы и факты

Его слова приводит РИА Новости.

Тимченко заявил, что информация является фейком. Он рассказал, что неизвестные разместили запись на сайте. «Мы связались с федерацией, а также с региональным учреждением, у них данных нет», — подчеркнул министр.

Ранее стало известно, что Попова и Максимова не вернулись домой с тренировки 21 июля около 19:00 по московскому времени. Отмечалось, что родители фигуристок обратились в правоохранительные органы, после чего начался поиск спортсменок.

Летом 2023 года в Москве пропала 16-летняя российская фигуристка Алина Горбачева. Перед этим у нее произошла ссора с тренером Софьей Федченко. Спортсменку нашли в кинотеатре одного из торговых центров в Москве.