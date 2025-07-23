Елизавета Туктамышева: «Я давно хотела поучиться у Арутюняна. Несмотря на все сходства, тренировочный процесс все-таки отличается от того, к какому мы привыкли в России»

И сейчас я вижу, как это работает. Приятно, когда ты что-то применяешь на практике и видишь результат. Потому что просто знать или слышать, как что-то работает — это одно, а применять в деле — совсем другое. Ты можешь знать очень много, но применить грамотно, чтобы действительно помочь спортсмену, донести до него важную именно информацию, не так-то просто. Нужно выбрать подходящее упражнение, сделать правильное замечание — все это приходит с опытом. И вот когда у меня что-то получается с детьми, для меня это облегчение.