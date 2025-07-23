Елизавета Туктамышева: «Я давно хотела поучиться у Арутюняна. Несмотря на все сходства, тренировочный процесс все-таки отличается от того, к какому мы привыкли в России»

"В Америку я поехала исключительно ради новых знаний. Сейчас мне очень интересно тренерство. И это не просто желание, у меня есть мотивация развиваться. Я понимаю, что это серьезное и очень сложное дело. Поэтому не хочется упускать возможность перенять опыт у топовых специалистов.
Я давно хотела поработать с Рафаэлем Арутюняном, поучиться у него. Видела, как он работает на соревнованиях. И знала его лично, понимала, что мне подходят его методы. Знала, что приеду и смогу понять его посыл, зачем он дает ученикам те или иные упражнения.
Мне кажется, с точки зрения техники у него нет кардинальных отличий от методов Алексея Николаевича Мишина. Так что я знала, что стажировка у Рафаэля мне понравится. И когда появилась возможность у него поучиться — я с удовольствием ей воспользовалась. Было безумно интересно. Несмотря на все сходства, тренировочный процесс все-таки отличается от того, к какому мы привыкли в России.
Все упражнения, которые Рафаэль дает фигуристам, для меня логичны. Для меня очень важно, чтобы все было взаимосвязано, чтобы было понимание, для чего мы делаем то или иное движение. Упражнения ради упражнений в методе Арутюняна в принципе отсутствуют, там все имеет смысл. Я очень благодарно Рафаэлю за то, что он объяснял каждую деталь в упражнениях. На многие вещи я посмотрела под новым углом — поняла, насколько все может быть взаимосвязано.
Это было хорошее обучение. Сейчас я нахожусь на сборе в Турции — и совмещаю тут упражнения Рафаэля Владимировича и Алексея Николаевича. И вижу, что детям они помогают: на ком-то из фигуристов одни упражнения работают лучше, чем другие. Но все это рабочие методы. Потому что у Рафаэля, как и у Алексея Николаевича, все основано на биомеханике движения. Все обосновано: если ты повел плечами туда, то тело пойдет сюда, и так в каждой мелочи. Нет лишних движений, лишних слов.
И сейчас я вижу, как это работает. Приятно, когда ты что-то применяешь на практике и видишь результат. Потому что просто знать или слышать, как что-то работает — это одно, а применять в деле — совсем другое. Ты можешь знать очень много, но применить грамотно, чтобы действительно помочь спортсмену, донести до него важную именно информацию, не так-то просто. Нужно выбрать подходящее упражнение, сделать правильное замечание — все это приходит с опытом. И вот когда у меня что-то получается с детьми, для меня это облегчение.
Работа тренером — очень увлекательная. Я даже не думала, что она может меня настолько заинтересовать. До этого сбора я никогда не работала по 6 часов на льду. То есть я помогала Алексею Николаевичу, но такого погружения в процесс не было.
Казалось, будет очень сложно, буду уставать. Но меня поглотил процесс на этом сборе, мне очень интересно. Нет такого, что я иду в 8 утра на тренировку и думаю: поскорее бы все закончилось. Наоборот. У меня есть запал. Но, наверное, он есть у всех начинающих тренеров. Мне очень повезло, что так сложились обстоятельства. Я прошла стажировку у Арутюняна и отправилась на сбор применять полученные знания. Поучилась — и сразу могу закрепить.
В целом, тренировочный процесс в Америке отличается от нашего. Там за все платишь: за лед, тренировки. Никто бесплатно не работает. И в этом есть смысл: когда спортсмен заплатил тренеру, то он сам работает в разы интенсивнее. Потому что ему хочется сделать максимум. Нет такого, что фигурист тянет время и думает: поскорее бы закончился лед. Есть мотивация, а когда есть мотивация, и тренировка успешнее«, — рассказала Туктамышева в своем блоге на Спортсе»".
Дикая поездка Туктамышевой в США: ночевки в палатке и тренировки у Арутюняна.